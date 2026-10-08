Λαμία: Ισόβια στον 44χρονο για τη δολοφονία επιχειρηματία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Άμφισσας ένας 44χρονος, ο οποίος δολοφόνησε έναν 59χρονο επιχειρηματία μέσα στο κατάστημά του, στο κέντρο της Λαμίας, τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου 2025.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ομόφωνη η απόφαση του δικαστηρίου

Οι λαϊκοί και τακτικοί δικαστές αποφάσισαν ομόφωνα την ενοχή του 44χρονου. Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε ήταν ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025. Ο 59χρονος βρισκόταν μέσα στην καφετέρια που διατηρούσε στο κέντρο της Λαμίας.

Η επίθεση μέσα στο κατάστημα

Ο 44χρονος φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, αρχικά με ένα βαρύ ασημί λουκέτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο επιχειρηματίας για να ασφαλίζει το κατάστημά του. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Με αυτό προκάλεσε στον 59χρονο τραύματα στον λαιμό και τον θώρακα. Ο επιχειρηματίας υπέκυψε μέσα στο κατάστημά του, πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια.

Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος

Μετά τη δολοφονία, ο 44χρονος έφυγε από το σημείο. Ωστόσο, στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για το κίνητρο της πράξης του, ο 44χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το προηγούμενο βράδυ το θύμα του είχε πει κάτι.