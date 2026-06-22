Λαμία: Η “κρυψώνα” τον πρόδωσε

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Λαμία, ύστερα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν τη στιγμή που επισκεπτόταν υπαίθριο χώρο τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσε ως σημείο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τις κινήσεις του και τον είδαν να σταθμεύει το όχημά του, πριν κατευθυνθεί σε απομονωμένο σημείο.

Ο άντρας όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, φέρεται να πέταξε τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περισυνελέγησαν άμεσα και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι έρευνες που ακολούθησαν στον υπαίθριο χώρο, το αυτοκίνητο και την κατοικία του, αποκάλυψαν μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που εξετάζονται ως στοιχεία της υπόθεσης.

Συνολικά κατασχέθηκαν

-88,1 γραμμάριαακατέργαστης κάνναβης,εντός-7- αυτοσχέδιων συσκευασιών,

ζυγαριά ακριβείας,με υπολείμματα κάνναβης,

-2 πλαστικοί τρίφτες κάνναβης,

-28 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων, άνευ ιατρικής συνταγής,

τα χρηματικά ποσά των 486 ευρώ και 5 δολαρίων Η.Π.Α.,

ένα μαχαίρι – «τηλεκάρτα» και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς,

-3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για την συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.