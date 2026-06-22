Χειροπέδες σε 17 μεθυσμένους οδηγούς

Σε εκτεταμένη επιχείρηση τροχονομικών ελέγχων, η Τροχαία Αττικής προχώρησε σε 41 συλλήψεις οδηγών μέσα σε μία εβδομάδα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την οδική ασφάλεια σε όλο το λεκανοπέδιο.

Από τις συλλήψεις, οι 17 αφορούσαν οδηγούς που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ενδείξεις άνω του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η επιχείρηση διήρκεσε από τις 15 έως τις 22 Ιουνίου 2026 σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, με τη συμμετοχή κλιμακίων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας.

Πραγματοποιήθηκαν 26.671 αλκοολομετρήσεις,βεβαιώθηκαν -292- παραβάσεις και συνελήφθησαν -17- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν –9.606- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..

Ακινητοποιήθηκαν -999- οχήματα, εκ των οποίων -148- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -436- άδειες ικανότητας οδήγησης και -1.382- άδειες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία πάντως διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.