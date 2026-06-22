Βίντεο: Έκλεισε η ΕΟ Αθηνών – Λαμίας από την φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τη μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις τόσο από τη Στερεά Ελλάδα όσο και από γειτονικές περιοχές.

Η πυκνή παρουσία καπνού έχει επηρεάσει σημαντικά την ορατότητα σε τμήματα του οδικού δικτύου. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα από το Κάστρο έως τη Θήβα.

Στο πεδίο επιχειρούν 118 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 11 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Από το 112 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους, της περιοχής, όπου τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα, αλλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής βρίσκονται όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας.