84.260 ευρώ και 783 γρ. κοκαΐνης σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο

Ένας 38χρονος αλλοδαπός και ένας 18χρονος ημεδαπός, συνελήφθησαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Καθοριστικό σημείο της επιχείρησης αποτέλεσε η έρευνα στην οικία του 38χρονου, όπου εντοπίστηκε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών καθώς και μετρητά. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

-783- γραμμ. κοκαΐνης,

-800- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-το χρηματικό ποσό των -84.260- ευρώ,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-τρίφτης,

-τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις συναλλαγών,

-πλήθος νάιλον συσκευασιών και

-όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου συνεχίζεται.