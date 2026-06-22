Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, ενώ πριν από λίγο ήχησε και μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σπάτων προχώρησε η Αστυνομία, ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας-Σπάτων.