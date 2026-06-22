Φωτιά στο Μέγα Δέρειο Έβρου, σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη

Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο Μέγα Δέρειο Έβρου, σε δασική έκταση με πευκοδάσος, με τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου.

Από τα πρώτα λεπτά κρίθηκε αναγκαία η ισχυρή εναέρια παρέμβαση. Πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και ελικόπτερα που επιχειρούν πάνω από τα δύσβατα σημεία του δάσους.

Επίσης επιχειρούν 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο να δημιουργήσουν ζώνες ανάσχεσης και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης μηχανήματα και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, ενώ κάτοικοι της περιοχής και εθελοντές συνδράμουν όπου τους ζητηθεί.