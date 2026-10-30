Λαμία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας, στο τμήμα που συνδέει τον Μπράλο με την Άμφισσα.

ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε πρανές με πυκνή βλάστηση, ενώ η οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Η γυναίκα οδηγούσε το όχημα όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχό του. Το αυτοκίνητο βγήκε από το οδόστρωμα και βρέθηκε αρκετά μέτρα χαμηλότερα, ανάμεσα σε δέντρα και θάμνους.

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Το ΙΧ ακινητοποιήθηκε μέσα στη βλάστηση

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο πλάι, με μεγάλη κλίση, μέσα στην πυκνή βλάστηση του πρανούς. Από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει ότι η οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά παρά την εκτροπή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέλαβε την οδηγό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Πηγή Φωτογραφίας: Lamianow.gr