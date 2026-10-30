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Αποκλειστικό: Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τον θάνατο Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 12:58

Ο ειδικός ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης αποκλειστικά στον Alpha και την Super Κατερίνα

Στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησε ο ειδικός ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται πως τα αποτελέσματα, έδειξαν υπερδοσολογία σε προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζελίνη στο αίμα του τραγουδιστή. Ο ιατροδικαστής εξήγησε πως η χρόνια φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ο τραγουδιστής, σε συνδυασμό με τα φάρμακα που του χορηγήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, έδρασαν συνεργικά. Μάλιστα όπως επισημαίνει, ο συνδυασμός όλων αυτών προκαλεί τοξικό θάνατο, δηλαδή θάνατο από ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

“Θα πρέπει να γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων για να είμαστε σίγουροι αν υπάρχει πρόβλημα με την ποσότητα που χορηγήθηκε” λέει ο ιατροδικαστής.

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