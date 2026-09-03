Φλώρινα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα της 8ης ΕΜΟΔΕ, συνδρομή από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ εστάλησαν προληπτικά μηνύματα μέσω του 112 για εκκένωση του οικισμού προς τις Πρέσπες.