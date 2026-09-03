Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πυλαία

Συναγερμός τις πρωινές ώρες στην Θεσσαλονίκη όταν τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε υπαίθριο χώρο στην Πυλαία. Τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας ένα από τα τρία αυτοκίνητα πήρε φωτιά . Οι πύρινες φλόγες επεκτάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και στα άλλα δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα δίπλα στο φλεγόμενο όχημα .

Στο σημείο έφτασαν αμέσως πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς .

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα τρία αυτοκίνητα, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη.

Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό και μποτιλιάρισμα

Σχεδόν ταυτόχρονα οι πυροσβέστες στην συμπρωτεύουσα έλαβαν σήμα για ένα φορτηγό που τυλίχθηκε και αυτό στις φλόγες .

Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς τα δυτικά στην Περιφερειακή οδό όταν ο οδηγός του αντιλήφθηκε ότι προκλήθηκε φωτιά .

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του ακινητοποίησε το όχημα στο ύψος του κόμβου Επταπυργίου. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες. Λόγω του περιστατικού, η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.