Κυψέλη: Ξανά στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι

«Στο γραφείο του ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα, Πέμπτη , ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του από τη Γερμανία —οι οποίοι φέρονται ως οι γονείς του άτυχου μωρού που βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη— καθώς και ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν. Την ίδια στιγμή, οι δικαστικές αρχές εστιάζουν την προσοχή τους στις κρίσιμες μαρτυρίες των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών.»

Οι δύο γονείς, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις για το πώς γεννήθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του το παιδί τους. Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί τους χαρακτηρίζονται από σοβαρές αντιφάσεις και δεν έχουν ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι το μωρό ξεψύχησε μπροστά σε όλη την οικογένεια, ενώ η μητέρα δήλωσε πως η ίδια έλειπε από το σπίτι τη μοιραία στιγμή. Όσον αφορά τον θάνατο του βρέφους, το ζευγάρι υποστήριξε ότι το παιδί ήταν άρρωστο και ότι είχαν ζητήσει τη βοήθεια ενός γιατρού, του οποίου όμως τα στοιχεία ισχυρίζονται πως δεν θυμούνται.

Οι ανακριτικές αρχές εστιάζουν πλέον στα τρία κρίσιμα ερωτήματα που αναζητούν απάντηση: ποιο πρόσωπο αφαίρεσε τη ζωή του βρέφους, ποιο ήταν το κίνητρο και πώς ακριβώς οδηγήθηκαν στην απόφαση να κρύψουν τη σορό του μέσα στην κατάψυξη.