«Αναζητώντας αγριελιές σε απάτητες κορυφές»: Τα συμπεράσματα μιας καταδίκης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, και τα όσα σχολιάζουν πρώην στελέχη του Οργανισμού, αποκαλυπτικά για το τι συνέβαινε. Ο alphatv.gr φέρνει στο φως τα «θαύματα» με τα βοσκοτόπια στις απάτητες βουνοκορφές, με τις «εξαιρετικές αγριελιές» και τα «προσεγμένα κτήματα» αγροτών που έμεναν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και που όπως αποδείχθηκε πληρώνονταν ενώ δεν παρήγαγαν τίποτα.

«Όπως έστρωσαν ας… πορευτούν»

Το πρώτο στέλεχος γυρνάει την ιστορία των ελέγχων στις αρχές της δεκαετίας του ’20. Είχε δοθεί μας είπε «άμεση εντολή ελέγχου», μόνο που αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ υποστηρίζει. Εκ των υστέρων , αφού ο ίδιος βρέθηκε εκτός Οργανισμού έμαθε πως πληρώθηκαν κανονικά. «Όπως έστρωσαν ας… πορευτούν μαζί με αυτούς που τους βοήθησαν”, μας λέει για όσους εμπλέκονται, “θα είναι μακρύς ο δρόμος τους καθότι είναι ευτυχές το γεγονός ότι επενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχε διαταχθεί έλεγχος, αποτελέσματα δεν υπήρξαν, παρά μόνο αντικατάσταση του Προέδρου» ήταν το σχόλιο που μας έκανε για την υπόθεση.

«Δεν υπάρχει πρόσβαση στις εκτάσεις»

Στο κεντρικό ερώτημα «ποιος τους έλεγξε πρώτα, για να πληρωθούν στη συνέχεια;», ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση στελέχους που θήτευσε για μεγάλο διάστημα στον Οργανισμό. Εκτιμώντας κι ο ίδιος πως κάτι δεν πάει καλά, θυμάται πώς ζητήθηκε από πρόεδρο οι παραγωγοί να προσκομίσουν εκτός από το Ε9 και τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και πιστοποιητικό μεταγραφής. «Τα πράγματα δυσκόλεψαν, προγραμματίστηκαν κι οι απαραίτητοι επιτόπιοι έλεγχοι, κανονικά θα ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά, εξάλλου όποιος δικαιούται επιδότηση δεν είχε να φοβηθεί τίποτα», υποστηρίζει και αποκαλύπτει πως η συνέχεια τον εξέπληξε δυσάρεστα: « Το πρόβλημα δεν ήταν πως οι αγριελιές ήταν λιγότερες από τις δηλωμένες, ή πως τα βοσκοτόπια (έστω και χωρίς ζώα) ήταν απεριποίητα… Το πρόβλημα ήταν πως τα συνεργεία των ελεγκτών δεν είχαν καν πρόσβαση, δε μπορούσαν καν να προσεγγίσουν την περιοχή, με ενημέρωσαν πως ήταν αδύνατον να φτάσουν εκεί που ήταν δηλωμένες και πληρωμένες οι εκτάσεις». Υπερβολές θα πει κάποιος, αλλά 1100 κατηγορούμενοι για πέντε εγκληματικές οργανώσεις τον διαψεύδουν.

Συμπέρασμα: γα πολλά χρόνια στις κοινοτικές ενισχύσεις ίσχυσε εις βάρος των πραγματικών παραγωγών το «ό,τι δηλώσεις (επιδοτ) είσαι …Κάποιοι από την άλλη άκρη της Ελλάδας ζήτησαν επιδότηση για αγριελιές και φροντίδα βοσκοτόπων σε καλή κατάσταση σε απάτητες κορυφές κάπου μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας. Εκεί που δεν φυτρώνει τίποτα. Τις πήραν. Ο έλεγχος δυσκολεύτηκε να φτάσει. Η Δικαιοσύνη όμως-έστω κι αν πέρασαν χρόνια- δεν τους πίστεψε.