Βόνιτσα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση άνδρα από το Φαράγγι Τρύφου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό δύο ανδρών, ο ένας εκ των οποίων χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Το άτομο που βρισκόταν μαζί του κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια, αναφέροντας ότι ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 18 πυροσβέστες, την Ομάδα Ορμητικών Νερών, την Ορειβατική Ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, προσωπικό της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάσυρσης, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσβατο και οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν τον άνδρα.