Ανήλικη ήπιε κατάλάθος χλωρίνη

Χλωρίνη ήπιε κατά λάθος ένα ανήλικο κορίτσι στην Αιδηψό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το κορίτσι με καταγωγή από τη Ρουμανία, βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές, όταν κατά λάθος ήπιε τη χλωρίνη από φιάλη απορρυπαντικού.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ιστιαίας μετέφεραν την μικρή στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας με περιπολικό όχημα.