Κρήτη: Συνολικά 61 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια του νησιού

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν δυο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών, νότια της Κρήτης.

Εναέριο μέσο της Frontex, εντόπισε φουσκωτή λέμβο με 34 αλλοδαπούς, τριάντα ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος, που τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι από εναέριο μέσο της Frontex, εντοπίστηκε λέμβος με 27 μετανάστες, σε θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια, νότια των Καλών Λιμένων.

Mε σκάφος της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.