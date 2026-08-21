Βίντεο: Αστυνομικοί εντοπίζουν «καβάτζα» με ναρκωτικά

Σταθμευμένο αυτοκίνητο είχαν μετατρέψει σε «καβάτζα» δύο άνδρες στη Μύκονο, κρύβοντας στο εσωτερικό του μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Το βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν τις συσκευασίες μέσα στο όχημα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 37 και 44 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στο νησί.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν 365,8 γραμμάρια MDMA, 76,3 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης» και 36,5 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 65.900 ευρώ.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικία, δίκυκλο και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, με το ένα από αυτά να λειτουργεί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ως χώρος απόκρυψης των ναρκωτικών.

Οι δύο άνδρες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Δείτε στο βίντεο τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητο-«καβάτζα».