Βίντεο: Στις φλόγες ταξί στους Φούρνους Ερμιονίδας

Ολοσχερώς καταστράφηκε από πυρκαγιά ένα ταξί το πρωί της Πέμπτης στους Φούρνους Ερμιονίδας, στην Αργολίδα. Οι φλόγες τύλιξαν μέσα σε λίγη ώρα το όχημα, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο ταξί, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρανιδίου. Παρά την επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Δείτε στο βίντεο τις εικόνες από το ταξί που παραδόθηκε στις φλόγες στους Φούρνους Ερμιονίδας.