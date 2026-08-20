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Φόνοι στο Καμπαναριό (E)

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ALPHA NEWS

Οι πολυκατοικίες της αγωνίας

Νέο εξώδικο από τους κατοίκους της Κυψέλης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/08/2026 21:35

Με το φόβο εξακολουθούν να ζουν εδώ και μήνες οι κάτοικοι της Κυψέλης που βλέπουν τις ρωγμές στα σπίτια τους  που προκάλεσαν οι εργασίες του μετροπόντικα  να μεγαλώνουν.

Όπως λένε, ακόμη δεν έχουν πάρει απαντήσεις για το  εάν οι κατοικίες τους είναι ασφαλείς με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε ένα ακόμη εξώδικο.

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