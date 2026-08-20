Οι πολυκατοικίες της αγωνίας
Νέο εξώδικο από τους κατοίκους της Κυψέλης
Με το φόβο εξακολουθούν να ζουν εδώ και μήνες οι κάτοικοι της Κυψέλης που βλέπουν τις ρωγμές στα σπίτια τους που προκάλεσαν οι εργασίες του μετροπόντικα να μεγαλώνουν.
Όπως λένε, ακόμη δεν έχουν πάρει απαντήσεις για το εάν οι κατοικίες τους είναι ασφαλείς με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε ένα ακόμη εξώδικο.
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