Κρήτη: Κυβερνητικό κλιμάκιο στις πληγείσες περιοχές

Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα, κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βομβαρδισμένοι οι δρόμοι στην Ιεράπετρα

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημιές, τα προβλήματα που έχουν προκύψει και τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπισή τους.

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Κώστας Κατσαφάδος.

Alpha

Μαζί τους θα βρίσκεται και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Μετά τη σύσκεψη θα ακολουθήσουν αυτοψίες στον Μυλοπόταμο, την Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Λασιθίου.

Ποια σχολεία παραμένουν κλειστά

Στον Δήμο Αμαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα μαθήματα με φυσική παρουσία. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

INTIME

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη και τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου.

Η απόφαση αφορά επίσης τους παιδικούς σταθμούς στις δύο περιοχές.

Στο μικροσκόπιο και οι πλημμύρες

Για τις πληγείσες περιοχές της Κρήτης ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η ενεργοποίηση αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί από την 1η Οκτωβρίου.

ΙΝΤΙΜΕ

Μέσω δορυφορικών εικόνων θα παραχθούν χαρτογραφικά δεδομένα για τις πληγείσες περιοχές.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.