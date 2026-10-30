Λαμία: Αυτοκίνητο “τούμπαρε” μέσα σε στενό

Ένα πρωτοφανές τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε οδό της Λαμίας, όταν αμάξι αναποδογύρισε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: lamiareport.gr

Σύμφωνα με τοπικό μέσο το αμάξι, με οδηγό μία 23χρονη φαίνεται να χτύπησε το πίσω μέρος παρκαρισμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια αναποδογύρισε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: lamiareport.gr

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δύο πυροσβεστικά οχήματα για να απεγκλωβίσουν την νεαρή κοπέλα.

Η 23χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν τραυματίστηκε, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Πηγή: lamiareport.gr