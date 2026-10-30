Λαμία: Αυτοκίνητο “τούμπαρε” μέσα σε στενό
Ένα πρωτοφανές τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε οδό της Λαμίας, όταν αμάξι αναποδογύρισε.
Σύμφωνα με τοπικό μέσο το αμάξι, με οδηγό μία 23χρονη φαίνεται να χτύπησε το πίσω μέρος παρκαρισμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια αναποδογύρισε.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δύο πυροσβεστικά οχήματα για να απεγκλωβίσουν την νεαρή κοπέλα.
Η 23χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν τραυματίστηκε, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.
Πηγή: lamiareport.gr
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