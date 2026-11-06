Κρήτη: Γέμισαν τα φράγματα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Σημαντική αύξηση καταγράφουν τα αποθέματα νερού στα φράγματα της Κρήτης, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Το φράγμα Αποσελέμη έχει φτάσει σε πληρότητα άνω του 85%, ενώ το φράγμα Ποταμών στο Αμάρι Ρεθύμνου υπερχείλισε για πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο, δίνοντας σημαντική ανάσα στην περιοχή μετά την παρατεταμένη περίοδο λειψυδρίας.

Στον Αποσελέμη έχουν συγκεντρωθεί πλέον 20,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με το φράγμα να βρίσκεται πολύ κοντά στην πλήρωσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημερινά αποθέματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών της Ανατολικής Κρήτης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το συγκεκριμένο φράγμα τροφοδοτεί με πόσιμο νερό το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και τον Άγιο Νικόλαο, καλύπτοντας έως και 450.000 ανθρώπους κατά την τουριστική περίοδο. Η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2026, όταν τα αποθέματα είχαν πέσει στα 1,35 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ το διαθέσιμο νερό για την υδροδότηση των τριών δήμων ήταν κάτω από 700.000 κυβικά μέτρα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η κατάσταση στο φράγμα Ποταμών Αμαρίου, όπου η υπερχείλιση ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Τα αποθέματα έχουν φτάσει τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσότητα που εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ωστόσο, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης επισημαίνει ότι η ενίσχυση των αποθεμάτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και των αναγκών των καλλιεργειών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού στο φράγμα Ποταμών, έργο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την τροφοδοσία του Ρεθύμνου με πόσιμο νερό μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Παράλληλα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις στο φράγμα Βαλσαμιώτη στα Χανιά για την αντιμετώπιση των διαρροών και την αξιοποίηση του νερού για την άρδευση του κάμπου. Το κόστος των έργων εκτιμάται σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ.

Ενδεικτικό της έντασης των βροχοπτώσεων είναι ότι στον σταθμό του Ξυλόσκαλου Χανίων καταγράφηκαν 1.011 χιλιοστά βροχής από την 1η έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, τιμή-ρεκόρ. Στο Φαράγγι καταγράφηκαν 764 χιλιοστά και στα Ανώγεια Ρεθύμνου 693 χιλιοστά, ενώ στους Ποταμούς Λασιθίου το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 500 χιλιοστά.