Καλλιθέα: 27χρονος συνελήφθη με 29 συσκευασίες κοκαΐνης

Τα ευρύματα που εντόπισε και κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ.

Τα ευρύματα που εντόπισε και κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έναν 27χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Καλλιθέα χθες το βράδυ, έπειτα από έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Το πλήρωμα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. περιπολούσε στην περιοχή όταν εντόπισε τον 27χρονο να κινείται με το όχημά του. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο, κρίνοντας ύποπτη την παρουσία του.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν ότι υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη. Στο συγκεκριμένο σημείο εντόπισαν 25 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, οι οποίες, κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, ήταν έτοιμες προς διακίνηση.

Οι συσκευασίες κοκαΐνης στο εσώρουχο

Ακολούθησε έλεγχος στον 27χρονο, κατά τον οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης κρυμμένες στο εσώρουχό του.

Συνολικά κατασχέθηκαν οι 29 συσκευασίες της ναρκωτικής ουσίας, καθώς και το αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την υπόθεση, χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Δικογραφία και παραπομπή στον εισαγγελέα

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια, ο 27χρονος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Ελληνική Αστυνομία – Hellenic Police