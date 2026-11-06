Ηλεία: Εντοπίστηκαν 240 γραμμάρια κάνναβης και δύο δενδρύλλια

Σε 12 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία χθες σε περιοχές του Πύργου, στην Ηλεία, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν 240 γραμμάρια κάνναβης και δύο συγκομισμένα δενδρύλλια της ίδιας ουσίας, ενώ καταγράφηκαν ακόμη παραβάσεις για ρευματοκλοπή και παραβίαση υγειονομικών διατάξεων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και την ΟΠΚΕ Πύργου, καθώς και από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής.

Ειδικότερα, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πέντε άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή και έξι για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 85 έλεγχοι σε άτομα και 37 έλεγχοι σε οχήματα. Οι αστυνομικοί έκαναν επίσης επτά έρευνες σε κατοικίες, ενώ 15 άτομα προσήχθησαν για έλεγχο.

Κατά τους ελέγχους βεβαιώθηκαν ακόμη 12 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι 12 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.