Δηλητηριάσεις από άγρια μανιτάρια στο Ηράκλειο Κρήτης

Επτά περιστατικά δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών έχουν καταγραφεί μέσα σε μία εβδομάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα περιστατικά αφορούν πολίτες που εμφάνισαν συμπτώματα αφού έφαγαν μανιτάρια συλλεγμένα από τη φύση, με τέσσερις από αυτούς να μεταφέρονται τις τελευταίες ημέρες στα επείγοντα.

Οι τέσσερις ασθενείς εξετάστηκαν από γιατρούς, έλαβαν οδηγίες και πήραν εξιτήριο όταν υποχώρησαν τα αρχικά συμπτώματα. Είχαν προηγηθεί, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, ακόμη τρία περιστατικά με αντίστοιχα συμπτώματα στο Ηράκλειο.

Ένας ασθενής έφυγε με δική του ευθύνη

Ένας από τους τέσσερις ασθενείς χρειάστηκε μεγαλύτερη ιατρική παρακολούθηση. Παρότι οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, αποχώρησε υπογράφοντας με δική του ευθύνη.

Του δόθηκε η οδηγία να διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους γιατρούς και να επιστρέψει άμεσα στα ΤΕΠ εάν αισθανθεί αδιαθεσία.

Γιατί η υποχώρηση των συμπτωμάτων δεν αρκεί

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συμπτώματα από την κατανάλωση άγριων μανιταριών μπορεί να εμφανίζονται ή να εξελίσσονται με τρόπο που δεν αποτυπώνει άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η προσωρινή βελτίωση και η υποχώρηση των συμπτωμάτων δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη ότι ο οργανισμός έχει απαλλαγεί από τις τοξίνες. Ορισμένες ουσίες μπορούν να δράσουν με καθυστέρηση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επικοινωνία με γιατρό και την άμεση προσέλευση σε νοσοκομείο όταν εκδηλώνονται συμπτώματα μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Γιώργος Χαροκοπάκης-Μανιταρόφιλοι Κρήτης