Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για παράνομο οίκο ευγηρίας

Δύο άτομα, ένας 56χρονος και η 48χρονη σύζυγός του, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για τη λειτουργία παράνομου χώρου φιλοξενίας ηλικιωμένων στην περιοχή της Ανάληψης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν και διέμεναν σε ημιυπόγειο στην οδό Ορέστου.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χθες, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας. Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας άρχισε μετά από καταγγελία συγγενικού προσώπου ενός από τους ηλικιωμένους.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Ανάληψη

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο χώρος λειτουργούσε χωρίς άδεια και κατέγραψαν σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις. Οι πέντε ηλικιωμένοι βρέθηκαν να διαμένουν σε συνθήκες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κρίθηκαν ακατάλληλες για ανθρώπους με ανάγκη καθημερινής φροντίδας.

Οι αρχές αποδίδουν στον 56χρονο, Έλληνα υπήκοο, και στην 48χρονη σύζυγό του, καταγωγής από τη Γεωργία, την ευθύνη για τη λειτουργία της άτυπης δομής. Το ζευγάρι φέρεται να είχε διαμορφώσει σε χώρους φιλοξενίας υπερηλίκων τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και γειτονικό κτίσμα με ανεξάρτητη είσοδο.

Σφράγιση των χώρων και δικογραφία για έκθεση

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία. Πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Οι εγκαταστάσεις σφραγίστηκαν άμεσα μετά την αστυνομική έρευνα. Παράλληλα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν κινήσει τις διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

Οι πέντε ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τους χώρους και παραδόθηκαν με ασφάλεια στις οικογένειές τους.