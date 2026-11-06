Ελευσίνα: Την παρέσυρε και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ελευσίνα τροχαίο με εγκατάλειψη, που σημειώθηκε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

Μια γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην έξοδο του χώρου στάθμευσης προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Ο οδηγός, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς της, δεν σταμάτησε για να τη βοηθήσει και εξαφανίστηκε, αφήνοντάς την τραυματισμένη στο σημείο.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου στις 10:30 εχθές το πρωί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε αρκετά σοβαρή, ώστε να χρειαστεί να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς της προσπαθούν να εντοπίσουν τον οδηγό που την παρέσυρε. Μέσα από δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνουν έκκληση σε όσους βρέθηκαν στο πάρκινγκ εκείνη την ώρα και ενδεχομένως είδαν τι συνέβη.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται οποιαδήποτε πληροφορία για τον αριθμό κυκλοφορίας ή τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Η οικογένεια ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί της, ελπίζοντας ότι κάποιος αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει να εντοπιστεί ο υπεύθυνος της παράσυρσης.