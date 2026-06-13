Κρήτη: Εντοπίστηκαν 31 μετανάστες σε παραλία του Λέντα Ηρακλείου

Στον εντοπισμό 31 αλλοδαπών προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλών Λιμένων, σε παραλιακή περιοχή του οικισμού Λέντα, στον Δήμο Γορτύνας Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα αποτελείται από 27 άνδρες, δύο γυναίκες και δύο ανήλικους. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην ακτή και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε υπό τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αλλοδαποί έφτασαν στην περιοχή.