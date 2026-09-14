Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική

Πού θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες

Κλειστά παραμένουν σήμερα, τα φαρμακεία στην Αττική, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κανονικά μέσω των εφημερευόντων φαρμακείων.

Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στα διημερεύοντα και στα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, τα οποία θα λειτουργούν για την κάλυψη των αναγκών της ημέρας.

Έτσι, παρά το κλείσιμο των υπόλοιπων φαρμακείων, θα υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο για όσους χρειάζονται φάρμακα ή άλλη άμεση φαρμακευτική εξυπηρέτηση.