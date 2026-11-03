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Κρήτη: 49 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Ιεράπετρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 14:05
Κρήτη: 49 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Ιεράπετρας
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Σαράντα εννέα μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη. Τον εντοπισμό τους έκανε φορτηγό πλοίο με ολλανδική σημαία, περίπου 20 ναυτικά μίλια από την ακτή, ενώ ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι 49 μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βόρειους ανέμους έντασης 3 μποφόρ στην περιοχή.

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