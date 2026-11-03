Έκρηξη στην Πλάκα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την “φονική” στιγμή

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, από την στιγμή της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της φονικής έκρηξης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους χτες ενώπιων του ανακριτή.

Η έκρηξη

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρέθηκαν στη πολυκατοικία στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου με στόχο να κλέψουν τους χαλκοσωλήνες από την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Κατα την προσπάθεια τους να πάρουν τον χαλκοσωλήνα δημιούργησαν διαρροή στο σημείο με αποτέλεσμα το αέριο να διοχετευτεί στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου έμενε το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα άνοιξε έναν διακόπτη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί έκρηξη, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι ανάμεσά τους και το ηλικιωμένο ζευγάρι να χάσει τη ζωή του.