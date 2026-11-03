Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα από ηλικιωμένους

Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκαν στην Αιγιαλεία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μία 17χρονη και δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που παρίστανε τους λογιστές και έπειθε τα θύματά της να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Η συνολική λεία της ομάδας υπολογίζεται σε περίπου 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από τηλεφώνημα σε ηλικιωμένη γυναίκα. Οι δράστες παρουσιάστηκαν ως λογιστές και της είπαν ότι έπρεπε να καταγράψουν τα χρήματα και τα κοσμήματά της, ώστε να μην της επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Της ζήτησαν, μάλιστα, να συγκεντρώσει τα αντικείμενα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της.

Η γυναίκα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε την Αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους να πλησιάζουν με αυτοκίνητο. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα σε κοντινή περιοχή και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε ακόμη πέντε περιπτώσεις απάτης, από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Σε τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις η απάτη έμεινε στην απόπειρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα για δήθεν πρόστιμα της εφορίας. Στη συνέχεια, τους έπειθαν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία. Η 17χρονη και ένας από τους δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει την παραλαβή των χρημάτων και των αντικειμένων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αλλά και των γονέων της ανήλικης για παραμέληση της εποπτείας της. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στο Αίγιο, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.