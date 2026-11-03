Υπάλληλος Καθαριότητας βρήκε κινητό και το επέστρεψε

Ο Γιάννης Δαλανίκας δεν δέχθηκε ούτε τα 50 ευρώ που του προσφέρθηκαν ως ευχαριστώ ούτε τη διήμερη τιμητική άδεια – «Πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις και να το διδάξουμε στα παιδιά μας», λέει ο ίδιος.

Μια πράξη εντιμότητας και ανθρωπιάς, που αξίζει πολλά περισσότερα από ένα απλό μπράβο, σημειώθηκε στη Λάρισα. Πρωταγωνιστής ένας υπάλληλος καθαριότητας του δήμου, ο Γιάννης Δαλανίκας, ο οποίος βρήκε στον δρόμο ένα κινητό τηλέφωνο αξίας έως και 2.000 ευρώ και φρόντισε να επιστρέψει τη συσκευή στον ιδιοκτήτη της.

Και το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να ζητήσει το παραμικρό αντάλλαγμα.

«Το βρήκα στον δρόμο και κάλεσα ένα τηλέφωνο που είχε επάνω»

Ο ίδιος περιγράφει πώς εντόπισε το κινητό την ώρα που εργαζόταν.

«Βρήκα το κινητό στον δρόμο, εν ώρα υπηρεσίας. Είχε επάνω ένα κινητό και το κάλεσα».

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ο πατέρας του ιδιοκτήτη της συσκευής, προκειμένου να την παραλάβει και να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που είχε φροντίσει να μη χαθεί.

Μάλιστα, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, προσφέρθηκε να του δώσει 50 ευρώ για να κεράσει κάτι τα παιδιά του. Ο κ. Δαλανίκας, όμως, αρνήθηκε.

Αρνήθηκε και την τιμητική άδεια που του προσφέρθηκε

Η στάση του δεν πέρασε απαρατήρητη. Όταν η υπηρεσία του ενημερώθηκε για το περιστατικό, θέλησε να τον επιβραβεύσει προσφέροντάς του δύο ημέρες τιμητική άδεια. Ούτε αυτή, όμως, δέχθηκε να πάρει.

«Δεν το έκανα για να πάρω κάτι», είναι το μήνυμα που περνά μέσα από τη στάση του.

Για το περιστατικό μιλά στον ΑLPHA και ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας, ο οποίος αναφέρθηκε στην πράξη του εργαζομένου και στην επιθυμία πολιτών να τον επιβραβεύσουν.

Όπως ανέφερε, πολίτες επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να βρεθεί τρόπος να τιμηθεί ο υπάλληλος, ωστόσο εκείνος δεν ήθελε να λάβει τίποτα ως αντάλλαγμα.

«Πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις και να το διδάξουμε στα παιδιά μας»

Για τον Γιάννη Δαλανίκα, όμως, η αξία αυτής της πράξης βρίσκεται αλλού. Είναι πατέρας δύο παιδιών, δίδυμων, ηλικίας εννέα ετών, και θεωρεί πως η εντιμότητα και η προσφορά πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για την επόμενη γενιά.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει:

«Πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις κι αυτό θα πρέπει να το διδάξουμε στα παιδιά μας».

Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος επιλέγει τον δρόμο της εντιμότητας. Στο παρελθόν είχε επιστρέψει 100 ευρώ σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος τα είχε χάσει σε πλατεία.

Μια ακόμη μικρή, αλλά ουσιαστική πράξη, που αποδεικνύει πως για κάποιους ανθρώπους το να κάνεις το σωστό δεν αποτελεί ούτε επιλογή ούτε ηρωισμό. Είναι απλώς θέμα χαρακτήρα.

Ο Γιάννης Δαλανίκας δεν ζήτησε επιβράβευση. Έδωσε, όμως, ένα μάθημα εντιμότητας που αξίζει να φτάσει παντού.