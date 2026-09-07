Κόνιτσα: Πάνω από 6.000 στρέμματα κάηκαν στην Τραπεζίτσα

Πάνω από 6.290 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην Κόνιτσα, με την πυρκαγιά να μαίνεται εκτός πλήρους ελέγχου. Η φωτιά καίει από τις 31 Αυγούστου έως και σήμερα, στην περιοχή της Τραπεζίτσας.

Η φωτιά μαίνεται στην Κόνιτσα INTIME

Πρόκειται για μια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, όπου οι φλόγες κινούνται σε πυκνή βλάστηση και δύσβατη χαράδρα.

Η εικόνα στο μέτωπο βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους ανέμους να έχουν εξασθενήσει. Αυτό βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν την εξάπλωση. Ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος, καθώς στο δάσος υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά στο δάσος INTIME

Τα στοιχεία του «Beyond»

Τα στοιχεία για την καταστροφή είναι αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσίευσε το πρόγραμμα «Beyond» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση φτάνει τα 6.290 στρέμματα. Η δορυφορική παρακολούθηση αποτυπώνει με ακρίβεια τη χωρική κατανομή των ενεργών εστιών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Μεγάλη κινητοποίηση σε γη και αέρα

Η μάχη με τις φλόγες είναι σκληρή. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα.

Τα εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες INTIME

Επιχειρούν στα πιο απρόσιτα σημεία, εκεί όπου τα οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν. Στο σημείο βρίσκονται 150 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους είναι 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ. Στην τιτάνια προσπάθεια συμμετέχουν επίσης 48 πυροσβεστικά οχήματα.