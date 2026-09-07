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Φωτιά Κόνιτσα: Οι κάτοικοι εκπέμπουν SOS

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 07:52
Φωτιά Κόνιτσα: Οι κάτοικοι εκπέμπουν SOS
INTIME

Δεν έχει τέλος η αγωνία των κατοίκων στην Κόνιτσα όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει το δάσος της περιοχής για 8η μέρα .

Οι κάτοικοι πέρασαν μια από τις δυσκολότερες νύχτες κάνοντας έκκληση να σβήσει γρήγορα η φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη.

Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα (31.08.2026) και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί.

ΚΟΝΙΤΣΑ ΦΩΤΙΑ
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Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν εκ νέου και τα εναέρια μέσα.

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