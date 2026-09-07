Φωτιά Κόνιτσα: Οι κάτοικοι εκπέμπουν SOS

Δεν έχει τέλος η αγωνία των κατοίκων στην Κόνιτσα όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει το δάσος της περιοχής για 8η μέρα .

Οι κάτοικοι πέρασαν μια από τις δυσκολότερες νύχτες κάνοντας έκκληση να σβήσει γρήγορα η φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη.

Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα (31.08.2026) και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν εκ νέου και τα εναέρια μέσα.