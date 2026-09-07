Δίκη για Τέμπη: Aναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ισχυρισμών της υπεράσπισης στη σημερινή δικαστική συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών.

Η πλειονότητα των δικηγόρων είχε ήδη τοποθετηθεί λεπτομερώς κατά τις προηγούμενες ημέρες, επιλέγοντας έτσι να μην κάνει χρήση του δικαιώματος της δευτερολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είχε προχωρήσει στην απαγγελία των κατηγοριών κατά την τελευταία συνεδρίαση, προτού το δικαστήριο διακόψει τις εργασίες του στις 28 Ιουλίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση έδωσαν το «παρών» επτά από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι κατάλογοι των μαρτύρων που προτάθηκαν τόσο από την πολιτική αγωγή όσο και από την υπεράσπιση, με αποτέλεσμα να αναμένεται άμεσα η εκκίνηση της αποδεικτικής διαδικασίας με τις πρώτες μαρτυρικές καταθέσεις.

Ανάμεσα στους μάρτυρες που κάλεσε η πλευρά των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο κ. Κώστας Λακαφώσης (τεχνικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών – ΕΔΑΠΟ), καθώς και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος. Επιπλέον, προτάθηκαν ως μάρτυρες και στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.