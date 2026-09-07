40 συλλήψεις οδηγών στην Αττική

Περισσότεροι από 30.000 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες – 7.222 παραβάσεις συνολικά και 842 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων παραβάσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου 2026 και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η τροχαία πραγματοποιεί έλεγχο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν 30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 228 παραβάσεις. Συνολικά 17 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Χιλιάδες τροχονομικές παραβάσεις

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 6.994 επιπλέον παραβάσεις για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ άλλων, οι παραβάσεις αφορούσαν:

υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

μη χρήση προστατευτικού κράνους,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

παραβίαση σηματοδοτών,

οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης,

καθώς και άλλες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Συνολικά, από τους ελέγχους προέκυψαν 7.222 παραβάσεις, ενώ 40 οδηγοί συνελήφθησαν.

842 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, εκ των οποίων 121 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.