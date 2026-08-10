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Φωτιά στον Κουβαρά- Υπό έλεγχο το μέτωπο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2026 14:43

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός. Ένα εργοστάσιο παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες.

Πάνω από διακόσιοι πυροσβέστες ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ενώ η φωτιά απείλησε και σπίτια.

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