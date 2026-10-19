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Κύθηρα: Εντοπίστηκε μωρό φώκια στην παραλία Καλάμι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 10:20
Κύθηρα: Εντοπίστηκε μωρό φώκια στην παραλία Καλάμι
Animal Aid Kythira

Ένα μωρό φώκια εντοπίστηκε ανυπεράσπιστο στην παραλία Καλάμι στα Κύθηρα. Το ζωάκι, εντόπισε μία ομάδα που κατέβαινε στο φαράγγι.

φώκια κύθηρα διάσωση
Animal Aid Kythira

 

Αμέσως ειδοποιήθηκε η οργάνωση MOm Greece η Animal Aid Kythira και το Λιμενικό σώμα. Η μικρή φώκια τοποθετήθηκε με ασφάλεια σε σάκο αναρρίχησης προκειμένου να μεταφερθεί από το σημείο σε κτηνιατρείο.

φώκια κύθηρα διάσωση
Animal Aid Kythira

Η φώκια εξετάστηκε σε κτηνιατρείο και απο εκεί ταξίδεψε για την Αθήνα προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

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