Κύθηρα: Εντοπίστηκε μωρό φώκια στην παραλία Καλάμι

Ένα μωρό φώκια εντοπίστηκε ανυπεράσπιστο στην παραλία Καλάμι στα Κύθηρα. Το ζωάκι, εντόπισε μία ομάδα που κατέβαινε στο φαράγγι.

Animal Aid Kythira

Αμέσως ειδοποιήθηκε η οργάνωση MOm Greece η Animal Aid Kythira και το Λιμενικό σώμα. Η μικρή φώκια τοποθετήθηκε με ασφάλεια σε σάκο αναρρίχησης προκειμένου να μεταφερθεί από το σημείο σε κτηνιατρείο.



Animal Aid Kythira

Η φώκια εξετάστηκε σε κτηνιατρείο και απο εκεί ταξίδεψε για την Αθήνα προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.