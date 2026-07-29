Φονικό στη Σύρο: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 41χρονος – Η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα

Σε κατ’ οίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, έως ότου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αποφανθεί για τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προσωρινή κράτησή του. Η 30χρονη σύντροφός του, η οποία διώκεται για συνέργεια, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η ανακρίτρια, μετά την απολογία του 41χρονου, έκρινε ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Η εισαγγελέας είχε αντίθετη άποψη και εισηγήθηκε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών καλείται πλέον να δώσει την τελική απάντηση στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.

Για την 30χρονη επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη ημέρα του μήνα.

Νέα αυτοψία και έλεγχος στα κινητά των εμπλεκομένων

Η ανακρίτρια ζήτησε νέα αυτοψία στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό στη Σύρο. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα των τριών εμπλεκομένων, καθώς οι Αρχές ερευνούν τις ψηφιακές συσκευές και τις επικοινωνίες του ζευγαριού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε καταγεγραμμένο χρονικό διάστημα επτά δευτερολέπτων: από τη στιγμή που η διασώστρια εισήλθε στην κατοικία έως την εμφάνισή της να τρέχει προς τα έξω. Η αποσαφήνιση όσων έγιναν σε αυτό το διάστημα θεωρείται κρίσιμη για τον προσδιορισμό των συνθηκών της συμπλοκής και του σημείου στο οποίο προκλήθηκε το μοιραίο τραύμα.

Η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται και σε καταγγελία για διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, προκειμένου να εξεταστεί εάν συνδέεται με τα κίνητρα της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί του 41χρονου και της 30χρονης

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι ενήργησαν υπό συνθήκες άμυνας. Η 30χρονη ανέφερε ότι, όταν άνοιξε την πόρτα, βρέθηκε απέναντι σε πρόσωπο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, σκουρόχρωμη ενδυμασία και μαχαίρι. Κατά τον ισχυρισμό της, άρχισε να καλεί για βοήθεια και τότε επενέβη ο σύζυγός της.

Ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι η διασώστρια κινήθηκε αρχικά με το μαχαίρι προς την κοιλιά της 30χρονης και επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό. Στην απολογία του ανέφερε: «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι’ αυτό δεν άκουσε συνομιλία».

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι φαγητού που βρισκόταν μπροστά του, με το οποίο, όπως είπε, έκοβε τυρί. Ακολούθως φέρεται να κατέθεσε ότι καταδίωξε τη γυναίκα και, όταν εκείνη κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, επιχείρησε να της αφαιρέσει την κουκούλα για να δει την ταυτότητα του προσώπου που θεωρούσε εισβολέα. Κατά τον ίδιο, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του με το όνομα Δέσποινα και σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι ήταν η διασώστρια.

Η θέση της οικογένειας της διασώστριας

Η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί άμυνας και υποστηρίζει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός δεν έγινε μέσα στην κατοικία, όπως υποστηρίζει ο 41χρονος, αλλά εκτός αυτής.

Η δικηγόρος της οικογένειας επικαλείται το δεύτερο βίντεο και επισημαίνει ότι «κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».

Η ίδια, αναφερόμενη στο υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, υποστηρίζει ότι ο 41χρονος «αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι».

Η δικηγόρος του πρώην συζύγου της διασώστριας, ο οποίος είναι πατέρας των δύο παιδιών της, εκτίμησε ότι «θα μπορούσε κ θα έπρεπε να αλλάξει ή απαγγελθείσα κατηγορία από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου που επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα και αφού πρώτα έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να την χτυπήσει».