Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας στην Καλαμαριά

Έκρηξη σε ATM υποκαταστήματος τράπεζας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Γύρω στις 4:40 π.μ., άγνωστοι τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σημείο. Από αυτούς, ο ένας εξερράγη προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο μηχάνημα και στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ ο δεύτερος δεν πυροδοτήθηκε και μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της αστυνομίας για εξέταση.

Οι δράστες προσπάθησαν στη συνέχεια να μπουν στο εσωτερικό της τράπεζας για να κλέψουν χρήματα, όμως παραμένει ακόμα άγνωστο αν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία συλλέγει στοιχεία και αναλύει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.