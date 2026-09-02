Αποκλειστικό:Ο μικρός Θοδωρής γελάει ξανά

Ο Θοδωράκης γελάει ξανά .Ο Ανδρέας Ηλιάδης μιλά στον ALPHA για τη στιγμή που ο 10χρονος άνοιξε τα μάτια του και συνάντησε μέσω βιντεοκλήσης τη ναυαγοσώστρια που του έκανε ΚΑΡΠΑ

Ο Θοδωράκης γελάει ξανά.

Ο 10χρονος που έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του μετά τον παρ’ ολίγον πνιγμό του στη Μαραθιά Ηλείας αποσωληνώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, σκορπίζοντας ανακούφιση στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που όλες αυτές τις ημέρες πάλευαν στο πλευρό του.«Περιμέναμε με αγωνία αυτή την ημέρα. Μας έκανε τη χάρη κάποιος που μας προσέχει από ψηλά», είπε στον ALPHA ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων, εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης.Για τον ίδιο, όμως, η ιστορία του Θοδωράκη πρέπει να αφήσει πίσω της και ένα σημαντικό μήνυμα: όλα μπορούν να κριθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το παιδί στάθηκε, όπως λέει, «τυχερό μέσα στην ατυχία του», καθώς στην παραλία βρισκόταν ένας άνθρωπος που γνώριζε ΚΑΡΠΑ. Η άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από τη ναυαγοσώστρια ήταν ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας που συνεχίστηκε με το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου και τελικά τη ΜΕΘ Παίδων της Πάτρας.

«Όταν έγινε η ΚΑΡΠΑ, λειτούργησε σαν ένας ενδιάμεσος κρίκος που μας έδωσε στη συνέχεια τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το εγκεφαλικό οίδημα», εξήγησε στον ALPHA ο Ανδρέας Ηλιάδης.

Και το είπε με μία φράση που περιγράφει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη όσα συνέβησαν:«Ο λόγος που χαμογελά σήμερα ο Θοδωράκος είναι γιατί εκείνη του έδωσε το φιλί της ζωής. Κυριολεκτικά».

«Σου έχω μια έκπληξη…»

Όταν ο μικρός άνοιξε τα μάτια του, ο Ανδρέας Ηλιάδης ήθελε ένα από τα πρώτα πρόσωπα που θα έβλεπε να είναι εκείνη η γυναίκα.

Είχε ήδη αναζητήσει και βρει τη ναυαγοσώστρια, τη Μαριάννα.

«Μου αρέσει να μιλάω με επαγγελματίες υγείας που κάνουν την υπέρβαση», ανέφερε στον ALPHA.

Την κάλεσε και της είπε ότι έχει μια έκπληξη.

Εκείνη δυσκολευόταν να πιστέψει ότι μπορούσε να υπάρχουν ήδη καλά νέα.

Λίγο αργότερα, η οθόνη του κινητού ένωσε ξανά δύο ανθρώπους που λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν συναντηθεί στις πιο δραματικές συνθήκες.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης εξήγησε στον Θοδωράκη τι είχε κάνει για εκείνον η Μαριάννα στην παραλία.

Και τότε ο μικρός την κοίταξε και της είπε:

«Σε ευχαριστώ».

Μια απλή φράση που έκλεινε μέσα της όλη την αγωνία των προηγούμενων ημερών.

Ο 10χρονος εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, όμως η αποσωλήνωση και η νευρολογική του ανταπόκριση αποτελούν ιδιαίτερα θετικά βήματα στην πορεία του.

Και σήμερα, μετά από ημέρες αγωνίας, υπάρχει μία εικόνα που τα λέει όλα:

Ο Θοδωράκης γελάει ξανά.