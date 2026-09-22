Άγιος Δημήτριος: Νέα ταυτοποίηση για οπαδική βία

Ακόμη ένας εμπλεκόμενος στην οπαδική επίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Πρόκειται για οπαδό μίας από τις δύο ομάδες που εμπλέκονται στη συμπλοκή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να τραυμάτισε οπαδό της άλλης ομάδας με τη χρήση σουγιά.

Η ανάλυση του υλικού

Η ταυτοποίηση έγινε μετά την αξιοποίηση και την ανάλυση του συνολικού υλικού της δικογραφίας. Οι αρμόδιες Αρχές μελέτησαν αναλυτικά και το βιντεοληπτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί από την υπόθεση. Από την εξέταση των στοιχείων προέκυψε η ταυτότητα ενός ακόμη ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή.

Στην Εισαγγελία το υλικό της υπόθεσης

Το σύνολο του υλικού που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.