Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις.

Συμφόρηση στον Κηφισό

Έντονη είναι η συμφόρηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση γίνεται με χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα στην πρωινή κυκλοφορία.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5-10 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου. Επιπλέον, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία.

Προβλήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, στην έξοδο προς Λαμία η αναμονή φτάνει τα 5-10 λεπτά.