Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Βαρυμπόμπης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην οδό Ερυθραίας – Βαρυμπόμπης, στον Δήμο Αχαρνών, λόγω εργασιών στον κόμβο Βαρυμπόμπης.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν μέχρι τις 15:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βαρυμπόμπη, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομένον πλάτος του δρόμου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν εναλλάξ από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος. Το διαθέσιμο πλάτος του δρόμου θα είναι τουλάχιστον 3,50 μέτρα.

Για τη ρύθμιση της κίνησης υπήρχε η βοήθεια σηματωρών, ώστε τα οχήματα να διέρχονται από το σημείο σύμφωνα με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.