Κηφισός: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος των ΚΤΕΛ

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο ύψος των ΚΤΕΛ, προκαλώντας καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή.

Η Τροχαία έχει ενημερώσει για δυσχέρεια στη ροή των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.

Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος των ΚΤΕΛ

Η σύγκρουση σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τον Κηφισό στο συγκεκριμένο ρεύμα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις εξαιτίας του ατυχήματος.