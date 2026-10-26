LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Κηφισός: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος των ΚΤΕΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 13:38
Κηφισός: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος των ΚΤΕΛ
INTIME

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο ύψος των ΚΤΕΛ, προκαλώντας καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή.

Η Τροχαία έχει ενημερώσει για δυσχέρεια στη ροή των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.

Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος των ΚΤΕΛ

Η σύγκρουση σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τον Κηφισό στο συγκεκριμένο ρεύμα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις εξαιτίας του ατυχήματος.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης