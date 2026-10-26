Δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων σε «Pizza Fan» και αλυσίδας φούρνων

Σε καθολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων για τις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του προέδρου της και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και τις θυρίδες όλων των προσώπων που εμπλέκονται στις υποθέσεις της αλυσίδας Pizza Fan και της εταιρείας αλυσίδων φούρνων. Ωστόσο, για κοινωνικούς και εργασιακούς λόγους, ο κ. Βουρλιώτης μερίμνησε ώστε να εξαιρεθούν ρητά από το «πάγωμα» οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δεκάδες εργαζόμενοι και στις δύο επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά, χωρίς να επηρεαστούν τα δικαιώματά τους από τις δικαστικές εξελίξεις των εταιρειών.