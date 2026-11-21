Θρήνος για την Ελένη και τον Παναγιώτη που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Το ζευγάρι από το Κρυονέρι έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε προσέκρουσε σε δέντρο. Συγκινεί ο αποχαιρετισμός ενός φίλου και γείτονά τους.

Μαζί έζησαν, μαζί έφυγαν από τη ζωή. Η Ελένη Τζιντζιλώνη και ο σύζυγός της Παναγιώτης, ένα αγαπητό ζευγάρι από το Κρυονέρι Αττικής, είναι, σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στην Κερατέα.

Οι δυο τους, ηλικίας περίπου 60 ετών, επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, προσέκρουσε σε δέντρο στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία και για τους δύο.

Η είδηση του θανάτου τους σκόρπισε θλίψη στο Κρυονέρι και στον Δήμο Διονύσου, όπου ζούσαν και ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί.

Η Ελένη Τζιντζιλώνη είχε εργαστεί επί πολλά χρόνια στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Διονύσου, από όπου είχε πλέον αποχωρήσει. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2023, ο Δήμος την είχε τιμήσει δημόσια για την πολύτιμη και μακρόχρονη προσφορά της, μαζί με άλλους τρεις εργαζομένους.

«Γιατί, φίλοι μας, εγκαταλείψατε;»

Ιδιαίτερα συγκινητικός είναι ο αποχαιρετισμός του πρώην δημοτικού συμβούλου Τάσου Καρασαρλή, ο οποίος συνδεόταν με το ζευγάρι με φιλία ετών.Μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δεν κρύβει τη θλίψη του για την ξαφνική απώλεια των δύο φίλων και γειτόνων του.

«Έτσι ξαφνικά έχασε η γειτονιά μας το εκλεκτό ζεύγος Παναγιώτη και Ελένη», γράφει, αναρωτώμενος με πόνο: «Γιατί, φίλοι μας, εγκαταλείψατε;».Και στη συνέχεια θυμάται μια φράση της Ελένης, από τις καθημερινές τους κουβέντες, που θα του μείνει αξέχαστη:

«Τάσο, είσαι απαράδεκτος, πάλι χάθηκες».

«Χαθήκαμε με την οπτική έννοια, αλλά στην καρδιά και στη μνήμη θα είμαστε για πάντα μαζί», καταλήγει, αποχαιρετώντας τους δύο φίλους του.

Αναζητούνται τα αίτια του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν εάν στο τροχαίο εμπλέκεται άλλο όχημα ή εάν ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση στο δέντρο.

Πίσω από την είδηση ενός ακόμη θανατηφόρου τροχαίου βρίσκονται δύο άνθρωποι με τις δικές τους οικογένειες, τους φίλους και τις αναμνήσεις τους. Δύο γνώριμα πρόσωπα που οι άνθρωποι της γειτονιάς τους δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν.