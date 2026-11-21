Η εφεύρεσή τους βραβεύτηκε στην Ευρώπη

Όλα ξεκίνησαν από τα μελίσσια του πατέρα της Νικολέτας που κινδύνευαν από ένα επικίνδυνο παράσιτο. Τρία παιδιά, με όπλα τη γνώση, την επιμονή και την αγάπη τους για τη φύση, δημιούργησαν μια πρωτοποριακή συσκευή που φιλοδοξεί να προστατεύσει τις μέλισσες χωρίς χημικά.

Μια καλοκαιρινή περιπέτεια με τα μελίσσια της οικογένειας έγινε η αφορμή για μια σπουδαία μαθητική εφεύρεση που έφτασε να βραβευτεί στην Ευρώπη.

Πρωταγωνιστές είναι τρεις 16χρονοι από τη Ναύπακτο, ο Γιώργος Γκέκας, η Νικολέτα Μαλιάρη και ο Γιώργος Μπαμπάνης, που αποφάσισαν να αναζητήσουν λύση σε ένα πρόβλημα που απειλεί τις μέλισσες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν η Νικολέτα διαπίστωσε ότι τα μελίσσια του πατέρα της, που είναι μελισσοκόμος, είχαν προσβληθεί από τη βαρρόα, ένα μικροσκοπικό παράσιτο που μπορεί να αποδεκατίσει ολόκληρες κυψέλες.

Η βαρρόα προσκολλάται στο σώμα της μέλισσας, τρέφεται από τους ιστούς της και μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνους ιούς, αποδυναμώνοντας τόσο τις ίδιες τις μέλισσες όσο και ολόκληρο το μελίσσι.

Τα τρία παιδιά δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Άρχισαν να διαβάζουν, να αναζητούν επιστημονικές μελέτες και να εξετάζουν πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το παράσιτο χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Στην αναζήτησή τους εντόπισαν έρευνα Ούγγρων επιστημόνων για τη δυνατότητα αντιμετώπισης της βαρρόα με τη βοήθεια του φωτός. Συνδύασαν επιστημονικές γνώσεις από διαφορετικές μελέτες και αποφάσισαν να μετατρέψουν την ιδέα σε μια πραγματική κατασκευή.

Varroa-X: Μια μικρή συσκευή με μια μεγάλη αποστολή

Έτσι γεννήθηκε το «Varroa-X», μια αυτόνομη φωτονική συσκευή που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και τοποθετείται στην είσοδο της κυψέλης.

Η λειτουργία της βασίζεται σε μια έξυπνη αλλά σχετικά απλή ιδέα: κάθε φορά που οι μέλισσες μπαινοβγαίνουν στην κυψέλη, περνούν μέσα από ένα μικρό τούνελ, όπου δέχονται ειδικά ελεγχόμενη υπεριώδη ακτινοβολία.

Στόχος είναι το φως να εξουδετερώνει τη βαρρόα που βρίσκεται πάνω στο σώμα τους, χωρίς να προκαλεί βλάβη στις ίδιες τις μέλισσες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που επιδιώκουν οι μαθητές είναι η αντιμετώπιση του παρασίτου χωρίς χημικά σκευάσματα, τα οποία μπορεί να αφήνουν κατάλοιπα στα προϊόντα της κυψέλης. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της νέας μεθόδου θα χρειαστεί, πάντως, να επιβεβαιωθούν με περαιτέρω επιστημονικές δοκιμές.

Από τη Ναύπακτο στη Γερμανία και στην ευρωπαϊκή διάκριση

Η προσπάθεια των τριών μαθητών δεν πέρασε απαρατήρητη. Το Varroa-X επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων EUCYS 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Κίελο της Γερμανίας.

Εκεί, ανάμεσα σε συμμετοχές νέων επιστημόνων από δεκάδες χώρες, οι τρεις μαθητές κατέκτησαν το Βραβείο Καινοτομίας στη Φυσική, αποδεικνύοντας ότι μια ιδέα που γεννήθηκε από ένα καθημερινό πρόβλημα μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.