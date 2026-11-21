Αύριο στον Πύργο Ηλείας, από όπου καταγόταν η άτυχη 61χρονη, θα γίνει η κηδεία της.

H 61χρονη δολοφονήθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή του Θησείου.

Η ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε μώλωπες, κακώσεις και ίχνη στραγγαλισμού στο σώμα της 61χρονης. Ο 63χρονος αφού σκότωσε την 61χρονη μέσα στο σπίτι τους, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε.

Ο 63χρονος σύζυγος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αναμένεται να απολογηθεί την Δευτέρα